Происшествия 04 февраля 2023, 10:15 Новая Каховка осталась без водоснабжения после обстрела со стороны ВСУ Администрация Новокаховского городского округа заявила об отсутствии воды из-за обстрела РИА «Новости»

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После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке город остался без воды. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.

«В результате вчерашнего украинского артиллерийского обстрела Новой Каховки повреждены электролинии, питающие КНС горводоканала. Водоснабжение по городу прекратилось», — уточнили в администрации.

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Сейчас аварию устраняют специалисты экстренных служб. Дежурные бригады «Херсоноблэнерго» обнаружили слабое напряжение на одной из подстанций. Из-за низкого напряжения тока не работают двигатели на водозаборе всех КНС.

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В ноябре 2022 года Каховская ГЭС получила серьезные повреждения из-за обстрелов украинских боевиков. Местные власти предупредили, что в случае взрыва плотины в зоне затопления окажутся десятки тысяч местных жителей.

Ранее опубликовали видео с подрывом автомобильного моста на Каховской ГЭС.