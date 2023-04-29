Происшествия 29 апреля 2023, 16:26 Новая Каховка осталась без света и воды после очередной атаки ВСУ Жителей Новой Каховки попросили запастись водой после обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

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В Новой Каховке снова отключили электричество из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Новокаховского городского округа.

По данным администрации, из-за атаки противника в населенном пункте оказалась сильно повреждена городская линия электропередачи.

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«Электричества на территории округа не будет до завтра», — подчеркнули в пресс-службе.

Восстановить подачу света должны к обеду 30 апреля. Жителей также попросили сделать запасы питьевой воды. Ее начнут включать в домах в субботу, с 17:00 до 19:00. В воскресенье водоканал будет развозить питьевую воду по дворам.

В четверг, 27 апреля, Новая Каховка тоже оставалась без света из-за обстрела. Электроснабжение восстановили 28 апреля. В городе жаловались и на перебои со связью. Эту проблему также смогли устранить.

ВСУ атаковали 29 апреля и столицу ДНР — Донецк. По городу выпустили в том числе снаряды из РСЗО HIMARS.