«Новая газета» получила предупреждение от Роскомнадзора

«Новая газета» разместила материал СМИ-иноагента без соответствующей маркировки. РКН вынес изданию официальное предупреждение и потребовал отредактировать текст с учетом законодательства РФ.

Эта маркировка призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые СМИ-иноагентами материалы преследуют интересы других государств. Отсутствие пометки нарушает четвертую статью Закона РФ «О средствах массовой информации».

РКН направил официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения российского законодательства редакции и учредителю «Новой газеты».

От издания потребовали незамедлительно отредактировать материал, сообщают ТАСС. О внесении правок необходимо сообщить в ведомство.

Также Роскомнадзор напомнил о том, к чему может привести систематическое невыполнение Закона РФ «О средствах массовой информации». Если редакция «Новой газеты» повторит ошибку, ее деятельность запретят в судебном порядке.