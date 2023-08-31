Важное 31 августа 2023, 13:31 Норвежский патрульный самолет приблизился к государственной границе России Самолет ВВС Норвегии приблизился к госгранице России в Баренцевом море Википедия

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Норвежский самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» приблизился к государственной границе России над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Воздушную цель засекли российские средства контроля неба. Для недопущения нарушения государственной границы и опознавания в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава сил по противовоздушной обороне сил Северного флота.

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«Иностранный военный самолет при приближении российского истребителя выполнил разворот. Нарушения госграницы России не допущено», — отметили в ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что полет МиГ-31 выполнили в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее над юго-западной частью акватории Черного моря засекли американские беспилотники RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, которые занимались разведкой в районе полуострова Крым. В небо подняли дежурную авиацию, после чего БПЛА покинули район.