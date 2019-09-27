Норвежские пожарные убили российский траулер из-за непрофессионализма

«Его убили. Судно можно было спасти, но действия пожарных… Горело гидравлическое масло, а они его поливали водой», — отметил он.

Представитель моряков пояснил, что при горении масла вода усиливает огонь. А не тушит его, как на это надеялись норвежские пожарные.

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Судно горело почти сутки. После этого пожарные затопили траулер, чтобы не допустить взрыва аммиака.

Теперь «Бухту Наездник» собираются поднимать на сушу. Для этого нужно откачать топливо и аммиак. Затем траулер будут выводить из акватории порта. Каким образом специалисты собираются провести эту процедуру, еще не известно. Они пока не составили план, отметил Григорьев.

Норвегия поручила судовладельцам выполнить все работы по подъему фрагментов траулера, отметил представитель моряков. Сгоревший траулер не восстановить, написал «Царьград».

Траулер пошел ко дну после того, как полыхал сутки. На поверхности осталась только часть борта. Сейчас на борту «Бухты Наездника» около 200 кубометров топлива. Жителей окрестных домов эвакуировали из-за угрозы взрыва.