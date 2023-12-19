Происшествия 19 декабря 2023, 04:24 Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим мужчиной на борту Норвегия отказала в посадке самолету из РФ, где пассажир умирал от кровотечения РИА «Новости»

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Норвежские власти отказали в экстренной посадке российскому самолету с умирающим пассажиром на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на других участников авиарейса.

«Рейс компании Nordwind Airlines из Москвы до кубинского Варадеро вылетел сегодня в 11:25. После нескольких часов полета одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение», — уточнил канал.

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По словам других пассажиров, пилотам не разрешили посадку в одном их ближайших аэропортов Норвегии, поэтому они объявили о развороте и возвращении в Москву.

Самолет успешно приземлился в Шереметьево. Тяжелобольного пассажира сразу увезли на машине скорой помощи.

Ранее телеканал NRK сообщил, что в Норвегии открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Nordwind Airlines, так как экстренные медицинские случаи позволяют это сделать.