«Норникель» сообщил о трех пострадавших при пожаре в лаборатории завода

Возгорание произошло в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске. В результате в больницу попали трое сотрудников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Норильский никель.

В компании сообщили, что в 13:45 (9:45 по московскому времени) в воскресенье, 12 декабря, в вытяжном шкафу произошла серия хлопков с последующим возгоранием. По предварительным данным, пострадали три человека.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь, который распространился на площади в 10 квадратных метров.

Всех сотрудников из здания вывели. Трех человек отправили в больницу Оганера. По оценке врачей пострадавшие получили легкие повреждения.

Расследованием причин случившегося займется специальная комиссия компании.