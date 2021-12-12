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    12 декабря 2021, 22:12

    «Норникель» сообщил о трех пострадавших при пожаре в лаборатории завода

    Анатолий Минкин

    Возгорание произошло в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске. В результате в больницу попали трое сотрудников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Норильский никель.

    «Норникель» сообщил о трех пострадавших при пожаре в лаборатории завода

    В компании сообщили, что в 13:45 (9:45 по московскому времени) в воскресенье, 12 декабря, в вытяжном шкафу произошла серия хлопков с последующим возгоранием. По предварительным данным, пострадали три человека.

    Прибывшие на место пожарные потушили огонь, который распространился на площади в 10 квадратных метров.

    Всех сотрудников из здания вывели. Трех человек отправили в больницу Оганера. По оценке врачей пострадавшие получили легкие повреждения.

    Расследованием причин случившегося займется специальная комиссия компании.