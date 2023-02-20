Эксклюзив 20 февраля 2023, 13:29 «Нормальная семья»? Отец швырнул ребенка в снег в Зеленограде Появилось видео, на котором отец из Зеленограда бросил ребенка в снег

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В Зеленограде мужчина швырнул ребенка в снег. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения и получило широкий резонанс в соцсетях. Следственный комитет начал проверку. При этом дедушка ребенка, Николай Чибисов, рассказал «360», что в этой семье все в порядке.

Судя по ролику, семья была на прогулке, отец катил пустую коляску, а маленький ребенок, пытаясь успеть за родителями, перешел на бег и упал прямо в грязь. Это разозлило его отца — он поднял малыша и швырнул в глубокий снег. Правда, потом помог ему выбраться.

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По словам Николая Чибисова, подобные наказания не норма для его сына с женой.

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«У них нормально все, как в обычной семье. Ну поругают детей, еще что-нибудь, но такого, чтобы издеваться над ребенком, нет», — заявил он.

Собеседник «360» добавил, что сын не рассказывал ему о произошедшем. Сам Чибисов не натыкался на видео, поскольку не сидит в соцсетях и у него мало времени из-за работы.