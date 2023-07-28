Происшествия 28 июля 2023, 12:48 Ногу четырехлетнего ребенка зажало эскалатором в московской подземке Четырехлетнему мальчику зажало ногу эскалатором на станции метро «Чистые пруды» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичном метрополитене пострадал четырехлетний мальчик. На «Чистых прудах» ногу ребенка зажало эскалатором, сообщил РЕН ТВ.

По информации издания, сотрудникам метро и медикам удалось освободить зажатую конечность мальчика. Однако у пострадавшего открылось кровотечение. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшему.

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UPD: в пресс-службе столичного дептраса уточнили, что сразу после происшествия эскалатор остановили. Серьезных травм ребенок не получил, родители от госпитализации отказались. В ведомстве попросили внимательно следить за детьми во время поездки и соблюдать правила пользования метрополитеном.

Подобный случай произошел в январе этого года, когда мальчик тяжело пострадал на выходе со станции МЦК «Окружная» в Москве. Ему зажало голову на эскалаторе.

Кроме того, месяц назад мальчик получил травму на ленте интроскопа на станции метро «Проспект Вернадского». Ребенок начал кричать, а мать попыталась силой вытащить застрявшую руку сына.