15 июня 2023, 19:20
Нога четырехлетнего мальчика попала в механизм эскалатора на станции метро «Владимирская» в Петербурге
Ногу четырехлетнего мальчика затянуло в механизм эскалатора на станции метро «Владимирская» вечером 14 июня в городе Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ребенка доставили в детский городской многопрофильный клинический центр имени Раухфуса с глубокой рваной раной пальца.
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Отмечается, что после осмотра специалистов пострадавшего отпустили домой.
Санкт-Петербург
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