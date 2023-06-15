Происшествия

15 июня 2023, 19:20

Нога четырехлетнего мальчика попала в механизм эскалатора на станции метро «Владимирская» в Петербурге

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Ногу четырехлетнего мальчика затянуло в механизм эскалатора на станции метро «Владимирская» вечером 14 июня в городе Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенка доставили в детский городской многопрофильный клинический центр имени Раухфуса с глубокой рваной раной пальца.

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Отмечается, что после осмотра специалистов пострадавшего отпустили домой.

Санкт-Петербург

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