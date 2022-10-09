Ночные обстрелы ВСУ повредили фасад жилого дома и торговые ряды в центре Донецка | 360°

Происшествия 09 октября 2022, 14:12 Поделиться Telegram

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Viber Ночные обстрелы ВСУ повредили фасад жилого дома и торговые ряды в центре Донецка СК разберется в обстоятельствах ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ

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ВСУ ночью обстреляли центр Донецка, оказались повреждены торговые ряды и фасад жилого дома. Видео с последствиями ударов и работу российских следователей на месте происшествия показал Telegram-канал РИА «Новости».

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В кадр попали разбитые стены, выбитые окна здания.

«В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят осмотр места происшествия в Ворошиловском районе города Донецка в связи с обстрелом в 23:00 8 октября. Предположительно, артобстрел был совершен 155-м снарядом», — рассказал представитель СК.

Следователи изымают осколки и фрагменты снарядов для отправки на экспертизу.

В сводке представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня отмечается, что по Ворошиловскому району ударили со стороны населенного пункта Нетайлово в 23:04 снарядом калибра 155 миллиметров.

Вчера ВСУ активно обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, в частности выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку. За сутки погибли три мирных жителя ДНР, еще пять пострадали.

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