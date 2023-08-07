Происшествия 07 августа 2023, 10:35 Ночной взрыв спровоцировал пожар в Днепропетровской области Глава администрации Лысак: в Днепропетровской области произошел взрыв

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Ночью 7 августа в Синельниковском районе Днепропетровской области прогремел взрыв, после чего начался пожар. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших», — написал он.

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Взрыв в Синельниковском районе раздался после падения ракеты. Сергей Лысак показал ее обломки и кадры пожара. На снимок попали несколько очагов возгорания. Чиновник не уточнил, куда именно рухнула ракета, но сообщил о еще одной атаке — к утру снаряды тяжелой артиллерии прилетели на территорию Мировской общины.

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