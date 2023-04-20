Происшествия 20 апреля 2023, 16:14 Ночной пожар уничтожил склад на рынке Тулака в Волгограде

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Ночью в четверг, 20 апреля, на строительном рынке в Советском районе Волгограда произошел крупный пожар. Одно из зданий площадью более 50 квадратных метров полностью выгорело. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

Вызов поступил на пульт диспетчера в начале второго ночи. На место ЧП незамедлительно прибыли пожарные подразделения.

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Спасатели уточнили, что горели в основном доски и строительный мусор. Возгорание удалось ликвидировать примерно в 1:29. По предварительным данным, здание не эксплуатировалось и являлось заброшенным. Пожар мог произойти по причине замыкания электропроводки.