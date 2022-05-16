Ночной пожар произошел в Московском районе Санкт-Петербурга

В Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на 16 мая загорелся автомобиль марки Acura. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 01:42. Очевидец рассказал, что горит автомобиль на Витебском проспекте около дома № 31.

В ведомстве отметили, что огонь был полностью ликвидирован к 02:02. В тушении участвовали десять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Пострадавших не выявлено.