Ночной пожар произошел в частном доме во Владимирской области. Три человека пострадали

В Суздальском районе Владимирской области произошел пожар в частном доме. Случилось это ночью 12 июля около пяти утра, написали «Владимирские ведомости» со ссылкой на пожарно-спасательные подразделения.

К моменту прибытия спасателей пожар успел распространиться на кровлю дома и охватить площадь в 80 квадратных метров. В тушении были задействованы пять единиц техники и 15 человек личного состава МЧС, сообщило ИА Nation News.

В результате случившегося три человека были доставлены в медучреждение. В настоящий момент выясняются точные подробности ЧП.