Происшествия 22 декабря 2023, 09:27 Ночной обстрел оставил без света 3,5 тысячи домов Белгородской области Гладков: из-за обстрела Белгородской области обесточили 3,5 тысячи хозяйств РИА «Новости»

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В Краснояружском районе 3,5 тысячи домов остались без электричества. Украинские военные открыли огонь и повредили линии электропередачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в «ВКонтакте».

«Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе. Без света остались более 3,5 тысячи домохозяйств», — сообщил он.

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Восстановительные работы, по словам Вячеслава Гладкова, начнут утром 22 декабря. Он заявил, что электроснабжение восстановят в короткие сроки.

На территорию Белгородской области 18 декабря пыталась прорваться группа украинских диверсантов. Трех из них ликвидировали на месте, остальные сбежали. Спустя время обстреляли село Теребрино Краснояружского района, повредили три жилых дома, линии электропередачи и систему газоснабжения.