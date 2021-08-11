Ночной ливень затопил улицы Вологды

На Вологду обрушился ливень, затопило улицы, дороги, а на улице Беляева башенный кран повредил балкон 10-го этажа. За последние сутки в городе выпало треть месячной нормы.

«27 миллиметров осадков, треть месячной нормы, — сильная гроза с проливным дождем накрыла Вологду этой ночью. Природа продолжает испытывать город на прочность», — написал в социальных сетях мэр Вологды Сергей Воропанов.

Он рассказал, что на Беляева ветром развернуло башенный кран, который повредил балкон на 10-м этаже заселенной части дома. Также в городе повалены деревья. По сообщениям жителей в ЕДДС, всего их девять.

Жители в комментариях к посту мэра выразили недовольство, что им не приходило оповещение от МЧС о предстоящей непогоде. Многие высказались по поводу сломанных деревьев. Деревья якобы повредили подрядчики при вывозе снега с территорий дворов, мэр обещал найти виновных и наказать.

Помимо сломанных деревьев и заглохнувших машин, из-за стихии произошел пожар. В деревне Марково Сосновского сельского поселения молния попала в деревянный дом размером 100 квадратных метров.