Ночной клуб загорелся во время вечеринки в Екатеринбурге. Видео

Огонь вспыхнул в помещении ночного клуба Alibi в Екатеринбурге. В это время в заведении проходила вечеринка.

Как сообщил портал E1.ru со ссылкой на очевидцев, на некоторых людей на танцполе обрушилась штукатурка.

«Задымило внутри бара Alibi, на некоторых людей, что находились на танцполе, обрушилась штукатурка, запахло прожженной проводкой. Минут десять ничего не объясняли, потом все начали выходить на улицу, хотя никто по громкой связи не объявил об этом», — приводит сайт слова посетительницы клуба Екатерины.

Собеседница добавила, что персонал заведения к ЧП подготовлен не был, на выходе образовалась небольшая давка, но никто не пострадал.

Пожар потушили сотрудники бара без помощи экстренных служб. После инцидента посетителям заведения ничего объяснять не стали, пишет агентство Ura.ru.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что к ним сообщений о пожаре в клубе не поступало.