Ночное ДТП унесло жизнь человека в Вачском районе

ДТП произошло на трассе в Вачском районе Нижегородской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД региона.

Авария произошла вечером 27 июня на 366 километре трассы Ряжск — Нижний Новгород. 50-летний водитель отказался уступать дорогу, из-за чего произошло столкновение с внедорожником. В результате водитель автомобиля скончался. Его супруга получила перелом и сотрясение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.