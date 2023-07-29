29 июля 2023, 15:58
Ночная попытка ракетной атаки ВСУ на железную дорогу к Крыму провалилась
Врио главы Херсонской области Сальдо: сбиты 12 ракет, атаковавших железную дорогу до Крыма
ВСУ ночью попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Российские силы противовоздушной обороны сбили все эти ракеты, рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Обломки «дорогостоящего иностранного оружия» незначительно повредили контактную линию и будку обходчика, пострадавших и серьезных разрушений нет. Ремонтная бригада уже устранила эти мелкие повреждения.
Реклама
Сальдо обратил внимание на то, что ВСУ в очередной раз ударили именно по гражданской инфраструктуре.«Убежден, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы подгадить людям», — добавил он.
По мнению врио губернатора, Украиной движет «нечеловеческая злоба», поэтому террористический киевский режим «не должен существовать».
Ранее Минобороны отчиталось о перехвате семи крылатых ракет Storm Shadow российскими силами за последние сутки.
Крым
ВСУ
Херсонская область
Реклама
Реклама