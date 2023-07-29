Происшествия 29 июля 2023, 15:58 Ночная попытка ракетной атаки ВСУ на железную дорогу к Крыму провалилась Врио главы Херсонской области Сальдо: сбиты 12 ракет, атаковавших железную дорогу до Крыма Freepik

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ВСУ ночью попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Российские силы противовоздушной обороны сбили все эти ракеты, рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Обломки «дорогостоящего иностранного оружия» незначительно повредили контактную линию и будку обходчика, пострадавших и серьезных разрушений нет. Ремонтная бригада уже устранила эти мелкие повреждения.

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Сальдо обратил внимание на то, что ВСУ в очередной раз ударили именно по гражданской инфраструктуре.

По мнению врио губернатора, Украиной движет «нечеловеческая злоба», поэтому террористический киевский режим «не должен существовать».

Ранее Минобороны отчиталось о перехвате семи крылатых ракет Storm Shadow российскими силами за последние сутки.