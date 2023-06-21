Происшествия 21 июня 2023, 09:52 Ночью по центру Донецка выпустили три ракеты ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из реактивной системы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска за ночь обстреливали Донецк 19 раз. По Ворошиловскому району выпустили три ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Центр города обстреляли в 03:35 из населенного пункта Курахово, выпустив три ракеты реактивной системы залпового огня. Обстрелам подверглись также Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы. Последний удар зафиксировали в 08:55 по Куйбышевскому району из Нетайлово — его атаковали пятью снарядами калибра 155 миллиметров.

Реклама

Глава горадминистрации Алексей Кулемзин сообщил, что с 21:00 20 июня до 09:00 21 июня Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк 19 раз, выпустив 110 артиллерийских снарядов и три ракеты. Повреждения получили многоквартирные дома и здание детсада. В один нежилой многоквартирный дом направили ударный беспилотник, начался пожар. Никто не пострадал. Другой дрон влетел в церковь.

Территорию ДНР, по подсчетам штаба теробороны, за сутки обстреляли 25 раз, кроме Донецка пострадали Ясиноватая, Горловка, Зайцево и населенный пункт Кирово. Погибли два человека, шестеро обратились за медпомощью. Среди пострадавших — ребенок 2013 года рождения.

Найденные в Донбассе обломки снарядов отправили на экспертизу и выяснили, что украинские войска использовали все виды РСЗО, в том числе западные, сообщили «Известия».