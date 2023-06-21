21 июня 2023, 09:52
Ночью по центру Донецка выпустили три ракеты
ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из реактивной системы
Украинские войска за ночь обстреливали Донецк 19 раз. По Ворошиловскому району выпустили три ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
Центр города обстреляли в 03:35 из населенного пункта Курахово, выпустив три ракеты реактивной системы залпового огня. Обстрелам подверглись также Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы. Последний удар зафиксировали в 08:55 по Куйбышевскому району из Нетайлово — его атаковали пятью снарядами калибра 155 миллиметров.
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Глава горадминистрации Алексей Кулемзин сообщил, что с 21:00 20 июня до 09:00 21 июня Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк 19 раз, выпустив 110 артиллерийских снарядов и три ракеты. Повреждения получили многоквартирные дома и здание детсада. В один нежилой многоквартирный дом направили ударный беспилотник, начался пожар. Никто не пострадал. Другой дрон влетел в церковь.
Территорию ДНР, по подсчетам штаба теробороны, за сутки обстреляли 25 раз, кроме Донецка пострадали Ясиноватая, Горловка, Зайцево и населенный пункт Кирово. Погибли два человека, шестеро обратились за медпомощью. Среди пострадавших — ребенок 2013 года рождения.
Найденные в Донбассе обломки снарядов отправили на экспертизу и выяснили, что украинские войска использовали все виды РСЗО, в том числе западные, сообщили «Известия».
ДНР
ВСУ
Донецк
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