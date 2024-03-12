Происшествия 12 марта 2024, 11:31 Ночью 12 марта в Курской области сбили 11 украинских беспилотников Старовойт: в Курской области ночью 12 марта сбили 11 украинских БПЛА РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минувшей ночью в Курской области сбили 11 украинских беспилотников, в регионе до сих пор действует ракетная опасность. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Уважаемые куряне, в нашем регионе выдалась неспокойная ночь. Сбиты 11 украинских БПЛА. До сих пор не снята ракетная опасность», — отметил он.

Реклама

Утром 12 марта ВСУ начали обстреливать поселок Теткино Глушковского района. Известно об одном пострадавшем, уточнил губернатор. По его информации, у местного жителя выявили легкое ранение и оказали необходимую помощь.

Также в своем видеообращении губернатор сообщил о попытке прорыва украинской ДРГ. Действия противника пресекли, подчеркнул он, поблагодарив погрануправление ФСБ и Минобороны.