Происшествия 03 апреля 2024, 05:12 Ночевавшего на морозе в лесу ребенка из Приморья спасла собака СК Приморья: собака спасла пропавшего ребенка, проведшего ночь в лесу Pixabay

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Пропавшего в Приморье шестилетнего мальчика спасла его собака, которая согревала его всю ночь. Ребенка госпитализировали с переохлаждением, сообщили в региональном отделении СК России.

Мальчик пропал вечером во вторник, к поискам подключились правоохранители волонтеры и местные жители. В квартире, где проживал мальчик семьей, провели обыск и изъяли личные вещи. Кинологи с собаками пытались найти ребенка по запаховому следу. Совместными усилиями мальчика нашли утром в лесном массиве.

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«Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу, он очень замерз», — сообщили в региональном Следкоме.

Медики поставили мальчику диагноз переохлаждение, ребенка госпитализировали.