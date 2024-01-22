Происшествия 22 января 2024, 11:25 Ночь на объектах критической инфраструктуры в Ленобласти прошла спокойно piqsels

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Ночь на 22 января на объектах в Ленинградской области прошла без происшествий. Об этом РИА «Новости» сообщили в областном правительстве.

По данным собеседника издания, после введения режима повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры не фиксировали чрезвычайных ситуаций

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«Ночь прошла без инцидентов», — отметил источник агентства.

Ранее из-за угрозы воздушных атак все районы Ленобласти ввели режим повышенной готовности. Силовые структуры региона получили приказ атаковать беспилотники, если их обнаружат рядом с объектами.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 21 января заявил о пожаре на угольном терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. В результате возгорания никто не пострадал, спасатели экстренно эвакуировали весь персонал станции.

Огнеборцы смогли локализовать пожар. По информации единой дежурно-диспетчерской службе Кингисеппского района, загорелась цистерна объемом порядка 100 кубометров.