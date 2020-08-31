Каскадер сорвался во время прыжка в горящие кольца, но все обошлось. Видео

На Урале каскадер сорвался с машины при выполнении прыжка в горящие кольца. Спортсмен поднялся самостоятельно, ему на помощь подбежали организаторы. Очевидцы опубликовали видео с места.

Инцидент произошел в Каменске-Уральском Свердловской области. Вечером 29 августа там на стадионе проходило шоу «Битва машин».

В одном из трюков каскадер находился на крыше легковушки. Ему нужно было впрыгнуть в горящие кольца и снова приземлиться на авто, но что-то пошло не так.

После объявления ведущего о том, что Каменск-Уральский «встречает лучших каскадеров России» машина с каскадером Дмитрием подъехала к горящим кольцам, но трюк не удался. Спортсмен сумел сгруппироваться при падении и быстро встал, держась за ушибленную спину.

В группе «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте» сообщили, что с пострадавшим все в порядке. Выезжавшая к стадиону скорая помощь уехала обратно. Шоу продолжили.

Ранее каскадер-любитель из Ростова выложил видео экстремальной поездки на машине со скоростью 140 километров в час. Мужчину приклеили к двери авто скотчем.