Количество лесных пожаров в Красноярском крае сократилось, но площадь увеличилась

Лесные пожары в Красноярском крае за сутки распространились на площади 13,9 тысячи гектаров, это на 35% больше, чем днем ранее. При этом количество очагов сократилось с 16 до 11. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные краевого лесопожарного центра.

Леса продолжают гореть в Эвенкийском, Туруханском, Шушенском и Енисейском муниципальных районах края.

«24 июня 2022 года на территории края действовало 16 лесных пожаров на общей площади 9119,7 гектара. <…> 25 июня 2022 года на территории края действует 11 лесных пожаров на общей площади 13 927,5 гектара», — говорится в сообщении.

Тушением огня занимаются 77 человек и четыре единицы техники. В сообщении центра говорится, что пожары не угрожают населенным пунктам.

По данным краевого главка МЧС, в ближайшие дни в регионе жара усилится до +31...+36 градусов. При этом в Эвенкийском и Туруханском районе ожидаются дожди и грозы с усилением ветра до 15-18 метров в секунду. Высокая пожарная опасность сохраняется на юге Таймыра, в Эвенкии и Туруханском районе.