Прокуратура начала проверку после взрыва на НЛМК в Липецке

Прокуратура Липецкой области организовала проверку по факту взрыва на Новолипецком металлургическом комбинате. В результате ЧП пострадала сотрудница предприятия.

«Прокуратура области организовала проверку инцидента на НЛМК. На место происшествия выехал прокурор Левобережного района Липецка. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего», — привело РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Во время проверки сотрудники прокуратуры также выяснят, соблюдались ли на НЛМК требования промышленной безопасности. Ранее о начале проверки на комбинате сообщила пресс-служба СУ СКР по Липецкой области.

«Следственными органами СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту возгорания на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината», — заявили в ведомстве.

Вечером 14 ноября на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв. После этого в помещении начался пожар, который удалось потушить за 15 минут. В результате взрыва пострадала работница склада. Женщину доставили в ожоговый центр для оказания медицинской помощи. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все причины и обстоятельства произошедшего.