Няня в Ленобласти два дня скрывала смерть ребенка

Гражданка Киргизии, работавшая няней, скрывала смерть ребенка два дня. Прокуратура Ленобласти и следственные органы начали проверку.

Как стало известно «Фонтанке», ребенок находился у гражданки Киргизии на проспекте Науки в Мурине несколько месяцев. В ней же якобы были семья женщины и ее дети. Мать рассказала правоохранителям, что приехала в гости к девочке и нашла ее уже мертвой, с синяками. После этого она якобы взяла ребенка и увезла его к себе домой, откуда и позвонила в полицию.

Сейчас следователи проводят проверку и осматривают обе квартиры. Глава СК Александр Бастрыкин поручил поставить дело на контроль центрального аппарата.

Друг семьи по имени Хадер рассказал газете «Известия», что время, которое прошло после смерти ребенка, определили медики. По его словам, врачи объяснили, что ребенок мертв уже два дня.

По информации издания, няня сама позвонила женщине и попросила ее забрать, потому что ребенок плохо дышал. Тогда же стало известно, что мать заподозрила сиделку в убийстве дочери. По словам знакомого женщины, она работает уборщицей и времени для полноценного ухода за ребенком у нее нет. Соседи добавили, что в квартире, где жила сиделка, располагался нелегальный детский сад.