Происшествия 30 января 2024, 17:26 Няня избила годовалого ребенка в Москве Няня избила годовалого мальчика в квартире на Ленинском проспекте в Москве РИА «Новости»

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В квартире на Ленинском проспекте в Москве 56-летняя женщина избила малолетнего ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, женщину наняли для присмотра и ухода за годовалым мальчиком. Вместо этого она ударила ребенка по ноге, а также издевалась над ним.

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«Гагаринская межрайонная прокуратура направила в орган дознания указания о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Другие подробности произошедшего не уточняются. В прокуратуре также пообещали проконтролировать проведение доследственной проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела из-за применения физической силы к малолетнему ребенку.

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