Нижний Новгород затопило после дождя. Под водой целые улицы и машины

В Нижнем Новгороде из-за непрекращающегося дождя затопило улицы. Недалеко от центра, на Окском съезде даже произошел оползень. Жители публикуют видео в социальных сетях.

На кадрах видно, как огромная струя воды летит вниз и смывает грунт прямо на проезжую часть. На дороге из-за этого образовалась пробка. Люди пишут, что участок уже оцепила машина ДПС, на место приехала аварийная служба.

В разных частях города вода с улиц не уходит. Со слов жителей, всему виной — неработающие ливневые канализации. Из-за них вся вода остается на дорогах и тротуарах.

Машины во дворах и на парковках оказались наполовину в воде — фото автомобилей опубликовали подписчики паблика «Типичный Нижний Новгород».

Пострадали от потопа не только улицы и машины. Вода проникла и в магазины.

Но дождь в Нижнем Новгороде пока и не думает заканчиваться. В МЧС жителей предупредили, что такая погода задержится в регионе как минимум до 9 мая включительно.