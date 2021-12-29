Нижний Новгород встал в огромных пробках из-за нескольких аварий

Вечером 27 декабря Нижний Новгород встал в огромных пробках из-за нескольких автомобильных аварий.

Как сообщает newsnn.ru, автомобильные заторы достигали девяти баллов. Машины почти не двигались во всех районах областной столицы. Сразу четыре аварии застопорили движение на улице Новикова-Прибоя. Другая авария на улице Сергея Акимова привела к автомобильному коллапсу на подъезде к Борскому мосту. А дорожные работы стали причиной пробок в районе Стригинского моста.