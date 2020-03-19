    19 марта 2020, 14:08

    Нижний Новгород разделился из-за оползня

    Ольга Ситникова

    Большой оползень в центре Нижнего Новгорода произошел 18 марта. Через день на Похвалинском съезде сошел второй. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Верхняя и нижняя часть города разделились из-за первого оползня.

    По словам специалистов, повторный оползень заметили недалеко от Канавинского моста. Глава города Владимир Панов отметил, что теперь необходимо демонтировать световые столбы и очистить территорию.

    Предполагается, что причиной инцидента стала протечка водоснабжения в ближайших домах.