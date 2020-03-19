19 марта 2020, 14:08
Нижний Новгород разделился из-за оползня
Большой оползень в центре Нижнего Новгорода произошел 18 марта. Через день на Похвалинском съезде сошел второй. Об этом сообщило ИА Nation News.
Верхняя и нижняя часть города разделились из-за первого оползня.
По словам специалистов, повторный оползень заметили недалеко от Канавинского моста. Глава города Владимир Панов отметил, что теперь необходимо демонтировать световые столбы и очистить территорию.
Предполагается, что причиной инцидента стала протечка водоснабжения в ближайших домах.