Нижний Новгород разделился из-за оползня

Верхняя и нижняя часть города разделились из-за первого оползня.

По словам специалистов, повторный оползень заметили недалеко от Канавинского моста. Глава города Владимир Панов отметил, что теперь необходимо демонтировать световые столбы и очистить территорию.

Предполагается, что причиной инцидента стала протечка водоснабжения в ближайших домах.