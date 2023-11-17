Происшествия 17 ноября 2023, 12:54 Нижегородца отправили в тюрьму на 15 лет за убийство сожительницы

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В Нижегородской области суд вынес приговор в отношении жителя Богородского округа, который убил сожительницу и отрезал палец знакомой. О случившемся рассказал сайт newsnn.ru со ссылкой на правоохранителей.

Убийство произошло в июле этого года в квартире у обвиняемого. Во время ссоры со знакомой мужчина отрезал ей палец, после чего женщина сбежала. Затем он накинулся на свою сожительницу и нанес ей девять ножевых ранений. От кровопотери пострадавшая скончалась на месте.

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Мужчине присудили 15 лет колонии строгого режима, а также взыскали с него 165 тысяч материального ущерба и один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.