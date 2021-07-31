Нижегородское общежитие разгорелось на тысячу «квадратов»

Площадь пожара, который произошел в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде, увеличилась до тысячи квадратных метров. Такие данные предоставили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели добавили, что в тушении пожара участвуют 73 человека. Первое сообщение о возгорании поступило в субботу, в 17:23. По предварительным данным, в общежитии загорелся чердак. Пламя могло попасть туда с четвертого этажа, причина пожара пока неизвестна.

В МЧС сообщили о семи пострадавших, в пожаре никто не погиб. Спасатели эвакуировали из горящего здания 65 человек.

Накануне в Нижнем Новгороде в пожаре погиб человек. Известно, что сначала загорелся нежилой двухэтажный дом на Нижегородской улице. Позже пламя стало охватывать и соседние деревянные постройки. Общая площадь пожара составила примерно 300 «квадратов». Пока никаких данных о жертве пожара в МЧС не сообщили.