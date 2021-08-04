Нижегородский журналист Сергей Астафьев погиб от COVID-19

Журналист из Нижнего Новгорода Сергей Астафьев скончался. Мужчине было 44 года. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на социальные сети близких Астафьева.

Причиной смерти журналиста стал коронавирус. Мужчина работал во многих региональных и федеральных изданиях. Ранее число погибших от коронавируса в России достигло рекордной отметки. 1 августа специалисты зафиксировали 159 352 смертей. За период пандемии в стране выявили 6 288 677 случаев заражения коронавирусом. 5 625 890 человек смогли выздороветь.