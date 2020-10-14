Нижегородский водитель обстрелянного автобуса рассказал о произошедшем

Он отметил, что сперва услышал хлопки, а далее из-за угла дома появился молодой человек с оружием.

«Кондуктор среагировала быстро, сказала всем пассажирам упасть на пол, их было человек восемь, моментально все рухнули на пол и закричали „гони!“. Я быстро закрыл двери и полетел», — вспомнил Андреев.

Мужчина пояснил, что стрелок оказался внуком одной из пассажирок. Она попросила подождать его, так как следующего автобуса ждать пришлось бы еще около пяти часов.

«Как только он выглянул из-за угла, так сразу выстрелил в сторону автобуса. Попади он сантиметров на десять пониже, тут бы все разлетелось и мы могли бы стать жертвами», — отметил Андреев.



Знакомые подозреваемого в стрельбе рассказали, что он казался положительным и спокойным молодым человеком.

Ранее в результате трагедии в Нижегородской области 12 октября погибли трое мужчин. Стрелок, который скрылся после произошедшего в лесополосе, был найден мертвым. В настоящий момент проводится проверка данных о жизнедеятельности подозреваемого.