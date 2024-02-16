16 февраля 2024, 14:00
Нижегородский студент оформил три кредита на незнакомца и попал под статью
Правоохранители задержали 18-летнего студента из Нижегородской области, подозреваемого в мошенничестве. Жертвой предполагаемого афериста стал житель Удмуртии. Об этом сообщил сайт Udm-info со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
Согласно данным ведомства, молодой человек нашел в Сети паспортные данные незнакомца. Полученные сведения он использовал для оформления трех онлайн-кредитов. Сумма ущерба составила более 48 тысяч рублей.
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Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.
Удмуртия
Мошенничество
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