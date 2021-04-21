Нижегородский СК опроверг задержание еще двоих газовщиков по делу о взрыве

Сообщения СМИ о том, что по делу о взрыве газа в жилом доме в селе Маргуша в Нижегородской области были задержаны еще двое газовиков, не соответствует действительности. Об этом «360» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Пока она (информация — прим. ред.) не соответствует действительности», — сообщила пресс-секретарь СУ СК РФ по Нижегородской области в ответ на запрос «360».

Взрыв газа в трехэтажном кирпичном доме на улице Новоселовой в селе Маргуша под Нижним Новгородом произошел 19 апреля. Предполагаемой причиной стала утечка газа. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Были задержаны два газовика, которые в тот день проводили работы в доме.

В результате взрыва в доме произошел пожар, при котором обрушилась крыша и перекрытия второго и третьего этажей. По данным СК, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Погиб ребенок. Его тело спасатели извлекли из-под завалов. Власти заявили, что дом не подлежит восстановлению и будет снесен.