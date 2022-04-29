Нижегородский школьник попал в ДТП на угнанном авто

В Нижнем Новгороде случилось ДТП с участием иномарки Daewoo, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград».

Виновником ДТП оказался учащийся одной из городских школ. Он угнал машину у своего дяди, чтобы доехать до места учебы. Однако по пути подросток попал в аварию. Он врезался в припаркованный грузовик. «Дни.ру» написали, что в результате столкновения молодой человек получил перелом носа и рану глаза. Его доставили в больницу.