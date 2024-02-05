Происшествия 05 февраля 2024, 19:03 Нижегородский преподаватель предстанет перед судом за взятки

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Суд рассмотрит дело преподавателя агротехнологического университета в Нижнем Новгороде, которого обвинили во взяточничестве. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По версии следствия, 56-летний старший преподаватель вуза получал от студентов деньги за хорошие оценки при сдаче экзаменов. В период с 2022 по 2023 год в общей сумме на банковскую карту обвиняемого поступило более 350 тысяч рублей.

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Отмечается, что сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.