Происшествия 28 декабря 2023, 17:31 Нижегородский капитан теплохода предстанет перед судом за присвоение 4 миллионов рублей

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В Нижегородской области суд рассмотрит дело капитана грузового теплохода, который обвиняется в присвоении четырех миллионов рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

По версии следствия, в 2022–2023 годах мужчина использовал корпоративную банковскую карту в своих целях в портовых городах.

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Отмечается, что деньги на этом счету предназначались для организации питания экипажа и разнообразных расходов.