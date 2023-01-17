Происшествия 17 января 2023, 14:22 Нижегородских путан осудили за кражу денег и шиншиллы у уснувшего клиента

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Суд вынес приговор в отношении двух жриц любви из Нижнего Новгорода, которых обвинили в краже у клиента денег, драгоценностей и клетки и шиншиллой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Еще в 2021 году в Ленинском районе мужчина, у которого уехала жена, решил воспользоваться одиночеством и вызвал двух проституток. Однако к приезду путан оказался очень пьян и уснул. Жрицы любви решили обыскать квартиру и присвоили около 100 тысяч рублей, духи, драгоценности и питомца дочки незадачливого клиента — клетку с шиншиллой. Когда мужчина проснулся в порядком опустошенной квартире, он рассказал обо всем жене и пошел в полицию.

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В итоге удалось задержать двух проституток, 30 и 33 лет. По горячим следам вернули часть похищенного, в том числе и зверька. Несмотря на то, что женщины утверждали, что клиент сам подарил им все, суд вынес приговор.

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Одна жрица любви получила 1,5 года условно и взыскание в размере 103 тысяч рублей, а другая — 400 часов обязательных работ.