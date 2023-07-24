Эксклюзив 24 июля 2023, 18:05 Нижегородских подростков осудили за избиение инвалида до смерти из-за бургера Двое подростков из Нижегородской области попали в колонию за избиение инвалида до смерти

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Двоих подростков из Нижегородской области отправили в колонию за избиение инвалида до смерти из-за бургера. В распоряжении «360» оказались кадры из зала Городецкого суда.

Одному из парней назначили восемь лет колонии строгого режима, второму — шесть лет воспитательной колонии. Еще одного подростка приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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О преступлении стало известно поздней осенью 2022 года. Молодежь набросилась в парке на мужчину, имевшего инвалидность из-за психических отклонений, за то, что тот взял с прилавка бургер и не заплатил за него. Подростки избивали несчастного ногами, некоторые из наблюдавших смеялись над происходящим и снимали все на камеру. Закончив издеваться над инвалидом, нападавшие бросили его на асфальте. Он умер в больнице от многочисленных травм.

Двое школьников и их приятель пошли под суд. Несовершеннолетние ждали приговора дома, а их старшего товарища поместили в СИЗО.