Нижегородские власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме

При взрыве газа в нижегородской трехэтажке пострадали три человека. Травмы у них довольно серьезные, сообщило РИА «Новости» в Telegram. Для оказания помощи жильцам примут оперативные меры.

Один из пострадавших получил ожог лица и плеча, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Еще у двоих — переломы позвоночника.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил представителям региональной и муниципальной власти, а также службам быстрого реагирования оперативно оказать помощь жильцам дома в селе Маргуша.

«Необходимо <…> определить места временного размещения и обеспечить вещами первой необходимости», — сказал Глеб Никитин, слова которого привела пресс-служба.

Взрыв в трехэтажном доме прогремел вечером 19 апреля. Начался пожар, который охватил площадь в 1200 «квадратов». Произошло обрушение четырех квартир. Под завалами, заявили в экстренных службах, может быть ребенок.

Предварительно установлено, что взрыв и пожар в жилом доме могла вызвать утечка газа из-за неисправного оборудования.