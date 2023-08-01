Происшествия 01 августа 2023, 14:37 Нижегородские полицейские задержали таксиста, сдавшего в ломбард забытые пассажиркой вещи

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Сотрудники полиции Нижегородской области задержали водителя такси, который сдал в ломбард забытые пассажиркой вещи. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, при выходе из такси девушка забыла смарт-часы и мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей.

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Отмечается, что оставленные на пассажирском сиденье вещи таксис отнес в комиссионный магазин Нижнего Новгорода, он получил за них 22 тысячи рублей.