Происшествия 27 февраля 2023, 18:30 Нижегородские полицейские за год нашли более семи тысяч пропавших людей

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В прошлом году полицейские Нижегородской области нашли более 7,5 тысячи человек, которых объявили в розыск. Об этом сообщил Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Всего в розыск объявили почти восемь тысяч человек, чуть больше тысячи среди которых были подростками. Кроме того, в Нижегородской области нашли 381 человека из числа тех, которых искали по всей России.

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Также на счету нижегородских полицейских обнаруженных 1230 правонарушителей, которые скрывались от правосудия.

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