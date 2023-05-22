22 мая 2023, 16:29
Нижегородские полицейские устроили погоню за пьяным водителем
Сотрудники полиции Нижнего Новгорода устроили погоню за водителем, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила «Нижегородская правда».
По словам очевидцев, мужчина на своей иномарке попытался скрыться от полицейских во дворе жилого комплекса по улице Бурнаковской в Московском районе. Во время погони пьяный водитель задел несколько припаркованных машин.
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Отмечается, что при задержании мужчина оказал правоохранителям сопротивление.
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