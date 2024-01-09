Происшествия 09 января 2024, 16:13 Нижегородские полицейские поймали на новогодних праздниках 48 пьяных водителей

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В Нижнем Новгороде за время новогодних каникул полицейские задержали 48 пьяных водителей. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД по городу.

В полиции отметили, что акция «Нетрезвый водитель» проводилась до конца каникул, 8 января. О 15 пьяных автомобилистах сообщили на горячую линию, причем пять случаев подтвердились. В отношении всех задержанных составили административные протоколы.

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