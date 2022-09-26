Нижегородские полицейские поймали мужчину с героином | 360°

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26 сентября 2022, 21:58

Нижегородские полицейские поймали мужчину с героином

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В Нижнем Новгороде задержали 24-летнего местного жителя, у которого при себе оказалось большое количество запрещенных веществ. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное МВД.

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Мужчину задержали около одного из домов на улице Героев Космоса. Полицейские обнаружили у него 70 свертков, в которых оказался героин. Возбуждено уголовное дело.

Наркотики

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