Происшествия 05 мая 2023, 16:22 Нижегородские полицейские поймали четырех мужчин, которые сбывали поддельные евро

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В Нижнем Новгороде полицейские задержали четырех местных жителей, которые сбывали через банкоматы поддельные евро. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники узнали, что некоторые старые банкоматы не оснащены специальной системой определения подделок. Тогда они стали покупать за границей фаьшивые купюры по 50 евро. Мужчины вносили их на свой счет, а потом переводили в рубли и снимали уже настоящие деньги.

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Всех участников схемы задержали и заключили под стражу на время следствия.

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